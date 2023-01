Totalenergies : Contrat pour un BESS en Nouvelle-Zélande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, annonce avoir remporté auprès de Meridian Energy un contrat majeur pour la construction du premier BESS (système de stockage d'énergie par batterie) à grande échelle raccordé au réseau en Nouvelle-Zélande.



Situé à Ruakākā dans l'Ile du Nord, ce BESS de 100 mégawatts (MW) améliorera la stabilité du réseau national, et constituera la première étape d'un projet qui comprendra la construction d'un parc solaire de 130 MW colocalisé par Meridian Energy.



Saft fournit une solution entièrement intégrée, comprenant la fourniture d'équipements de conversion de batteries et de puissance, l'installation, la mise en service et 20 ans de services opérationnels. Le BESS devrait entrer en service au second semestre 2024.



