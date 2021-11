Totalenergies : Construction d'une unité de biométhane

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le lancement en coentreprise avec son partenaire américain Clean Energy de la construction à Friona (Texas), de leur première unité de production de biométhane, produit qui sera utilisé comme carburant alternatif pour la mobilité.



Implantée sur le site de la ferme Del Rio Dairy, l'installation sera alimentée par les effluents d'élevage de l'exploitation laitière et produira plus de 40 GWh de biométhane par an, tout en évitant l'émission de 45.000 tonnes de CO2e par an.



Cette production sera commercialisée aux Etats-Unis par Clean Energy -dans lequel TotalEnergies a pris une participation en 2018-, via son réseau de stations de distribution, et permettra d'alimenter en carburant vert l'équivalent de 200 à 300 camions par an.



