Totalenergies : Cession des 49% dans Terneftegaz

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que suite au feu vert des autorités russes, il a signé avec Novatek, ce 26 août, l'accord définitif de vente de sa participation de 49% dans Terneftegaz. Soumise aux conditions usuelles, cette cession devrait être finalisée en septembre.



Le groupe pétro-gazier français rappelle s'être accordé avec Novatek en vue de cette transaction le 18 juillet dernier, et avoir saisi les autorités russes d'une demande d'autorisation, en application de la réglementation russe, le 8 août.



Pour rappel, Terneftegaz exploite le champ de gaz et de condensats de Termokarstovoye en Russie. L'accord a été conclu dans des conditions économiques permettant à TotalEnergies de recouvrer les montants investis dans ce champ qui lui restent dus.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.