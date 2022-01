Totalenergies : Cession d'intérêts dans le Greater Laggan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord pour céder à Kistos Energy Limited un intérêt de 20% dans les champs gaziers de la zone de Greater Laggan et dans l'usine de traitement gaz de Shetland au Royaume Uni, ainsi que des intérêts dans plusieurs licences d'exploration voisines.



Le prix de cette transaction comprend un montant ferme de 125 millions de dollars, ainsi que deux paiements contingents, le premier pouvant atteindre 40 millions en fonction du prix du gaz en 2022 et le second en cas de développement d'une découverte sur un permis d'exploration.



Au terme de cette transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités du Royaume Uni, TotalEnergies E&P UK détiendra une participation de 40% dans les champs de Laggan, Tormore, Glenlivet, Edradour et Glendronach, ainsi que les installations sur site et l'usine de gaz de Shetland.



