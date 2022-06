Totalenergies : Berenberg renouvelle l'achat, cible relevée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur TotalEnergies, qu'il continue de considérer comme l'une de ses deux valeurs préférée au sein des 'majors' européennes, aux côtés de Shell.



L'intermédiaire allemand explique qu'il juge que les grands groupes énergétiques du Vieux Continent offrent toujours de bon rapports qualité/prix, ce qui le conduit à recommander également à l'achat des titres tels que bp, OMV et Eni.



'Nous pensons que les valorisations actuelles intègrent le scénario d'un retour rapide à un environnement de marché normalisé, alors que nous nous attendons à une phase de prix des matières élevés devant permettre des niveaux de redistribution inédits aux actionnaires sur la base du renforcement des bilans attendu au cours des deux prochaines années', poursuit-il.



'Partant de ces principe, les valorisations n'apparaissent pas si chères aux niveaux actuels, même en se basant sur une normalisation des prix de l'énergie à horizon 2024/25', conclut-il.



Son objectif de cours sur Total passe ainsi de 58 à 66 euros.



