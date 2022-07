Totalenergies : Bénéfice net presque triplé au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé jeudi des résultats en forte hausse au titre du deuxième trimestre, une nouvelle fois portés par l'envolée des cours du brut, qui lui a permis de dégager des marges de raffinage exceptionnellement élevées sur la période.



Bénéficiant d'une quasi-doublement des prix du Brent sur le trimestre, conséquence notamment de la guerre en Ukraine, le groupe a vu son résultat net ajusté atteindre 9,8 milliards de dollars, presque triplé d'une année sur l'autre.



A titre de comparaison, le consensus attendait un profit de l'ordre de 9,7 milliards.



Cette performance est à peine entachée par l'annonce d'une nouvelle provision de 3,5 milliards de dollars liée à l'impact des sanctions internationale sur sa participation dans le russe Novatek.



Sur le plan opérationnel, la production d'hydrocarbures de la deuxième compagnie pétrolière européenne a atteint 2.738 millions de barils au deuxième trimestre, un niveau stable sur un an.



Total compte proposer à ses actionnaires le versement d'un deuxième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euro par action, identique au premier acompte 2022 mais en hausse de 5% par rapport aux acomptes et au solde versés au titre de l'exercice 2021.



Le groupe fait valoir que cette hausse est conforme à la politique de retour à l'actionnaire décidée pour l'année 2022, qui avait été annoncée en tout début d'exercice.



A la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies perdait 1,5% jeudi matin suite à cette publication jugée 'correcte', mais 'sans étincelles' par les analystes de RBC.



