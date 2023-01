Totalenergies : Barclays reste à surpondérer

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 72 euros sur TotalEnergies, saluant la publication des marges indicatrices et une confirmation de la poursuite de rachats d'actions à un rythme de deux milliards de dollars par trimestre.



'Les flux de trésorerie devraient bénéficier de la réalisation des couvertures, compensant les réalisations plus faibles dans le gaz. En aval, la volatilité a compensé dans une certaine mesure les marges plus faibles', affirme le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.