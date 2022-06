Totalenergies : Associé à la Compagnie des Bois du Gabon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique s'associer à la Compagnie des Bois du Gabon (CBG) pour 'développer un nouveau modèle de gestion forestière associant la production durable de bois, la préservation de la biodiversité et la séquestration pérenne du carbone'.



Le groupe énergétique devient ainsi le premier partenaire de la CBG, acteur de référence du secteur forestier gabonais avec 600.000 hectares de forêts gérés, en acquérant 49% de ses parts auprès de Criterion Africa Partners.



Le modèle qui sera mené par les deux partenaires permettra de développer un nouvel équilibre entre, d'une part, une production de bois durable transformé localement alliée à la séquestration du carbone et, d'autre part, la production de crédits carbone associés.



Ce nouveau modèle s'inscrit dans la vision du 'Gabon Vert' des autorités gabonaises, la stratégie de développement du pays mise en place pour une gestion durable de ses ressources naturelles au bénéfice des populations.



