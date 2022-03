Totalenergies : Appliquera les sanctions contre la Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mardi qu'il prévoyait de mettre en oeuvre les sanctions décidées par l'Europe à l'encontre de la Russie, et ce 'quelles que soient les conséquences' sur ses actifs russes.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le groupe français indique approuver l'étendue et la force des sanctions européennes prononcées contre Moscou et condamner l'agression militaire envers l'Ukraine.



Il souligne qu'il n'apportera plus de capitaux à de nouveaux projets en Russie, tout en ajoutant que les répercussions des sanctions européennes sur la gestion de ses actifs en Russie sont actuellement 'en cours d'évaluation'.



Total détient notamment une participation de 10% au sein du gigantesque projet 'Arctic LNG 2', un développement majeur de gaz naturel liquéfié (GNL) situé sur la péninsule de Gydan.



Depuis quelques années, le groupe veillait néanmoins à ce que les capitaux investis dans les pays jugés 'sensibles' restent à un niveau tel que son exposition dans chacun d'entre eux demeure 'limitée'.



