Totalenergies : Annulation de 128,9 millions d'actions

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 128.869.261 actions auto-détenues représentant 4,92% du capital social, des actions qui ont été rachetées entre les 11 février et 15 décembre 2022.



A l'issue de cette annulation d'actions, le nombre d'actions composant le capital social de la compagnie pétro-gazière s'élève à 2.490.262.024 et le nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale, à 2.655.005.180.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel