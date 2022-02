Totalenergies : Annulation d'actions autodétenues

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 30.665.526 actions autodétenues représentant 1,16% du capital social. Ces actions ont été rachetées entre le 8 novembre et le 22 décembre 2021.



A l'issue de cette annulation d'actions, le nombre d'actions composant le capital du groupe énergétique se trouve ramené à 2.609.763.803, et le nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale s'établit à 2.769.135.419.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel