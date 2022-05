Totalenergies : TotalEnergies annonce la construction d'une ferme d'éolien flottant en France

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé mardi le lancement de la construction d'une première ferme d'éolien flottant en France au large des côtes de Gruissan et de Port-La-Nouvelle en Méditerranée.

Actionnaire à hauteur de 20% du projet, le groupe pétrolier, qui se développe à un rythme soutenu dans les énergies renouvelables et l'électricité, indique dans un communiqué que la mise en production de la ferme est prévue d'ici 2024.

Cette ferme sera composée de trois éoliennes dotées chacune d'une capacité de 10 mégawatts et montées sur des flotteurs en acier.

Les éoliennes seront reliées au Réseau de Transport d’Électricité (RTE) grâce à un câble sous-marin.

"Ce projet s'inscrit dans la stratégie de TotalEnergies de développement de l'éolien flottant, qui permet d'accéder à des sites plus profonds, plus éloignés des côtes et de tirer parti de ressources de vent plus importantes", souligne le groupe dans un communiqué.

Fin avril, TotalEnergies a annoncé l'acquisition de l'entreprise Core Solar pour se renforcer dans le secteur des énergies renouvelables aux Etats-Unis.

(Rédigé par Matthieu Protard, édité par Sophie Louet)

