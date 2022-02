Totalenergies : Achète les activités solaires de SunPower

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord définitif avec SunPower afin d'acquérir les activités solaires commerciales et industrielles (CIS) de SunPower pour un montant de 250 M$ - dont 60 M$ d'éventuels compléments de prix dépendant de certaines évolutions règlementaires.



TotalEnergies est actionnaire majoritaire de SunPower, société leader dans le domaine de l'énergie solaire aux Etats-Unis.



Cette acquisition permettra à TotalEnergies de se développer sur ce segment aux Etats-Unis et d'accroître ses capacités de plus de 100 MW supplémentaires par an.



De son côté, SunPower se concentrera sur le marché résidentiel en vue d'y accélérer sa croissance



Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies, précise que TotalEnergies vise une capacité de production d'origine solaire de 4 gigawatts d'ici 2025 aux Etats-Unis.



