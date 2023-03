Totalenergies : Achat d'actifs amont de CEPSA à Abu Dhabi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord avec CEPSA afin d'acquérir les actifs amont aux Émirats arabes unis de cette compagnie pétrolière espagnole, avec une date d'effet au 1er janvier 2023.



L'opération concerne une prise de participation de 20 % dans la concession offshore de SARB et Umm Lulu ainsi que de 12,88 % dans la concession de Mubarraz, détenue par Abu Dhabi Oil Company Ltd (ADOC).



' L'acquisition d'une participation de 20 % dans la concession de SARB et Umm Lulu s'inscrit pleinement dans notre stratégie, qui privilégie les actifs à bas coûts et faibles émissions', a notamment commenté Patrick Pouyanné, le p.d.-g. de TotalEnergies.





