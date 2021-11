Totalenergies : Accords de développement signés en Libye

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Libya Energy & Economy Summit, la première conférence économique depuis 10 ans en Libye, TotalEnergies fait part de la signature avec les autorités libyennes divers accords en vue du développement durable des ressources naturelles du pays.



Ainsi, a été signé un protocole d'accord entre TotalEnergies et la compagnie nationale d'électricité, portant sur le développement de projets solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 500 MW, afin d'alimenter le réseau d'électricité libyen.



En outre, le gouvernement libyen a approuvé l'acquisition conjointe par TotalEnergies et ConocoPhillips de la participation de 8,16% détenue par Hess dans les concessions de Waha ce qui portera la part de TotalEnergies dans ces concessions de 16,33% à 20,41%.



