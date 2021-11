Totalenergies : Accord de partenariat avec Norauto/Auto5

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part de la signature d'un accord de partenariat avec Norauto/Auto5, par lequel la carte Fleet du groupe énergétique est désormais acceptée dans les 409 centres Norauto en France et les 52 centres Auto5 en Belgique.



Les professionnels peuvent ainsi présenter leur carte Fleet de TotalEnergies pour bénéficier de la prise en charge de l'entretien et des pneus de leurs véhicules chez le spécialiste du Centre-Auto, permettant donc à TotalEnergies d'enrichir son offre BtoB.



'Ce partenariat répond à un besoin des flottes de simplifier la gestion des frais liés aux véhicules, en leur faisant bénéficier d'un nouveau moyen de prise en charge, simple et innovant', explique-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.