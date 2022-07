Totalenergies : Accord de partenariat avec ADNOC

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite d'État à Paris du Président des Emirats arabes unis, TotalEnergies fait part de la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pour évaluer conjointement de nouvelles opportunités de croissance.



Cette évaluation portera notamment sur le développement de projets de production de gaz et de pétrole, aux Émirats arabes unis, pour assurer un approvisionnement en énergie durable des marchés et participer ainsi à la sécurité énergétique.



Les deux groupes vont aussi étudier un approvisionnement en diesel de la France par les Émirats arabes unis, et un projet commercial de captage, de stockage et de valorisation du CO2 (CCUS) aux Émirats arabes unis.



