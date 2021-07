Totalenergies : Accord avec GIP sur Gladstone LNG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de 750 M$ avec GIP Australia (GIP) portant sur les installations aval du projet Gladstone LNG détenues par sa filiale Total GLNG Australia (TGA).



Le projet Gladstone LNG comprend la production de gaz naturel des champs de Fairview, Arcadia, Roma et Scotia et inclut aussi l'acheminement de la production vers une usine de liquéfaction de gaz située dans le port industriel de Gladstone, sur la côte est de l'Australie.



Les installations aval se composent pour l'essentiel du système de transport du gaz et de l'usine de liquéfaction, explique TotalEnergies.



En vertu de cet accord, GIP touchera pendant 15 ans un revenu de tolling fixé à partir des volumes de la quote-part de gaz de TGA passant par les installations aval de traitement.



TGA conserve le plein contrôle et la pleine propriété de sa participation de 27,5 % dans la joint-venture aval Gladstone LNG.





