Totalenergies : Accord avec Adani dans l'hydrogène vert

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce un accord avec Adani Enterprises Limited pour acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited, qui sera leur plateforme exclusive pour la production et la commercialisation d'hydrogène vert à grande échelle en Inde.



Adani New Industries Limited (ANIL) vise, comme premier jalon, une production d'un million de tonnes d'hydrogène vert par an (Mtpa) d'ici à 2030, en s'appuyant sur de nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable d'environ 30 gigawatts (GW).



Pour commencer, ANIL entend développer un projet pour produire 1,3 Mtpa d'urée dérivée de l'hydrogène vert, et investira environ cinq milliards de dollars dans un électrolyseur de 2 GW, alimenté par l'énergie renouvelable d'un parc solaire et éolien de 4 GW.



TotalEnergies apportera sa connaissance approfondie des marchés mondiaux, son expertise des technologies renouvelables et des projets industriels de grande envergure, et sa force financière permettant à ANIL de réduire ses coûts de financement.



