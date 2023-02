Totalenergies : Accord autour du chauffage urbain du Havre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce s'être associé à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole afin de fournir de la chaleur au réseau urbain du Havre Sud.



La chaleur résiduelle récupérée sur les installations de la Plateforme Normandie de TotalEnergies viendra en substitution de la chaleur produite actuellement grâce à la combustion du gaz.



Elle permettra d'alimenter l'équivalent de 12 000 logements havrais et d'éviter l'émission de 16 000 tonnes de CO2par an.



TotalEnergies précise que la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole compte étendre son réseau de chaleur de 12 à 60 km de canalisations d'ici 2025, afin d'augmenter significativement le nombre de bénéficiaires ayant accès à une énergie plus propre et moins chère.





