Totalenergies : A remporté des contrats au Brésil

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et ses partenaires ont remporté ce jour les contrats de partage de production (PSC) des champs pétroliers pré-salifères d'Atapu et de Sépia au Brésil.



Atapu est un champ pétrolier pré-salifère situé dans le bassin de Santos, par une profondeur d'eau d'environ 2 000 mètres. La production a atteint un plateau de 160 000 barils par jour. Il est prévu de lancer le développement d'un deuxième FPSO, ce qui porterait la production globale du champ à environ 350 000 barils par jour.



Sépia est également situé dans le bassin de Santos, par une profondeur d'eau d'environ 2 000 mètres. La production a débuté en 2021 et vise un plateau de 180 000 barils par jour. Il est prévu de lancer le développement d'un deuxième FPSO, ce qui porterait la production globale du champ à environ 350 000 barils par jour.



