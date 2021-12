Totalenergies : Une étude pour un projet hydrogène vert au Chili

(CercleFinance.com) - Total Eren annonce le lancement des études pour le développement d'un projet hydrogène vert de grande ampleur dénommé 'H2 Magallanes'. Ce projet totalise jusqu'à 10 GW de capacité éolienne installée. Il sera situé près de la commune de San Gregorio, dans la région de Magallanes, au sud du Chili.



Le projet s'inscrit dans l'ambition du Chili de figurer parmi les leaders mondiaux de la production d'hydrogène vert par électrolyse, avec un objectif de 25 GW d'ici 2030.



' Le Chili, qui bénéficie de l'une des meilleures ressources solaires et éoliennes du monde, figure parmi les pays les plus prometteurs pour le développement de la production d'hydrogène vert compétitif, à usage local ou pour exportation aux marchés américains, asiatiques et européens ' indique le groupe.



