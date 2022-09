Totalenergies : A livré des systèmes de batteries à Alstom

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, a commencé à livrer des systèmes de batteries de secours pour les rames de métro Metropolis d'Alstom destinées au Grand Paris Express, le plus grand projet de transport en Europe.



Saft a déjà fourni les 10 premiers systèmes de batteries pour cinq trains sur un total de 183 trains qui seront nécessaires aux trois nouvelles lignes (15, 16 et 17) d'ici 2030.



Les batteries alimenteront les systèmes de signalisation et de contrôle embarqués, l'éclairage de sécurité, le contrôle des portes, les systèmes de communication, ainsi que la ventilation, la climatisation, l'éclairage et les prises de recharge USB.



Milan Sima, Directeur général Ferroviaire chez Saft a déclaré : ' Les batteries Saft sont présentes à bord des trains régionaux parisiens depuis plus de 80 ans. En 1985, tous les métros et trains express régionaux étaient déjà équipés de batteries Saft. '



