Total gabon : Retour aux bénéfices au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Total Gabon publie un résultat net de 11 millions de dollars au titre du troisième trimestre, contre -51 millions au trimestre précédent, pour un chiffre d'affaires en progression séquentielle de 28% à 95 millions grâce à l'amélioration du prix moyen de vente.



Le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée a en effet grimpé à 41,3 dollars le baril, alors que la part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de la société est restée stable à 25.300 barils par jour.



