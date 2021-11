Total gabon : Résultat net plus que doublé au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Total Gabon publie un résultat net de 27 millions de dollars au titre du troisième trimestre 2021, plus de deux fois supérieur à celui du deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix et à un programme d'enlèvement du brut plus favorable.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 241 millions, en croissance de 40% toujours en rythme séquentiel, avec une part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon de 25.900 barils par jour, en hausse de 15%.



Total Gabon rappelle avoir signé, le 11 novembre, un amendement au contrat d'exploitation et de partage de production Hylia II, reflétant le transfert de ses participations au profit de Perenco, amendement qui sera effectif à la date de réalisation de la cession des actifs.



