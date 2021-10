Total gabon : Production affectée par une avarie

(CercleFinance.com) - Total Gabon indique que sa production est actuellement affectée de manière significative par une avarie sur un câble électrique sous-marin alimentant les champs en mer d'Anguille et Torpille, survenue le 18 septembre dernier.



Ses équipes travaillent dans l'optique d'un retour progressif de la capacité de production courant octobre. En parallèle, des travaux sont planifiés en novembre pour restaurer définitivement l'alimentation électrique des plateformes.



Selon la société, cet incident devrait entraîner un manque à produire estimé à environ 8.000 barils par jour sur le dernier trimestre 2021, soit environ 2.000 barils par jour en moyenne sur l'année 2021, mais n'a pas eu d'impact sur la sécurité et l'environnement.



