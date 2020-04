Total gabon : Maintien du dividende

(CercleFinance.com) - Compte tenu de la trésorerie disponible et de ses prévisions actuelles pour l'exercice 2020, Total Gabon indique avoir décidé de maintenir le versement du dividende tel que proposé par le conseil d'administration du 25 mars.



Face à la pandémie, la société indique qu'un contrôle d'accès strict à ses sites industriels a été mis en place, les opérations non routinières ont été réduites au minimum et le télétravail a été déployé pour les postes ne nécessitant pas de présence physique.



Total Gabon ajoute mettre en oeuvre un plan spécifique d'économies, portant sur une réduction substantielle des dépenses d'exploitation et des investissements. Sur ces bases, il rappelle disposer d'une situation financière solide sans endettement non courant.



