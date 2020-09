Total gabon : En perte nette au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Total Gabon affiche sur les six premiers mois de 2020, un résultat net de -59 millions de dollars, contre un profit de 25 millions au premier semestre 2019, dégradation principalement du fait de la baisse des prix et de la production.



Le chiffre d'affaires de la filiale gabonaise de Total est ressorti à 187 millions de dollars, en baisse de 54% en comparaison annuelle, et la part de production de pétrole brut liée à ses participations s'est contractée de 19% à 26.600 barils par jour.



Compte tenu de la trésorerie disponible et de la solidité du bilan, le conseil d'administration a décidé de convoquer à titre exceptionnel une assemblée générale ordinaire le 21 septembre et d'y proposer un dividende de 44,44 dollars par action.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

