Toosla : Invest Securities abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa note d'achat sur le titre Toosla, mais réduit son objectif de cours sur le titre, celui-ci passant de 6,48 à 4,15 euros.



'La déception de cette publication vient de la marge d'EBITA 2022 (7,2%) qui a accumulé les contraintes et dérapages en fin d'exercice', note le bureau d'analyses.



Néanmoins, 'le point rassurant c'est que les éléments impactant sont en grande partie non récurrents et les soucis de mix modèles et de coût de détention semblent déjà régularisés', poursuit l'analyste.



Invest estime que ces éléments devraient entrainer 'un sensible rebond de la rentabilité' dès le 1er semestre.



'Post ' roll up ' de nos prévisions sur 2023/26, nos estimations ont été très nettement revues en baisse rappelant que la valeur du parc en propriété représente 3,5E par action', conclut le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.