Toosla : Dissocie les fonctions de président et DG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eric Poncin, fondateur et p.d.-g. de Toosla, a annoncé au Conseil d'administration sa volonté de prendre progressivement du recul pour s'engager dans 'd'autres projets personnels tout en assurant une transition coordonnée à la tête de l'entreprise'.



Par conséquent, le Conseil d'administration, réuni vendredi 28 juillet 2023, a décidé de la dissociation des fonctions de président et de directeur général et la nomination de Panayotis Staïcos en qualité de directeur général avec effet immédiat.



Eric Poncin demeure Président jusqu'au Conseil d'administration du 10 octobre 2023 qui arrêtera les comptes semestriels. À cette échéance, il restera administrateur de Toosla et assura une mission d'accompagnement de la direction générale. Jean-François Boucher, co-fondateur et administrateur depuis 2016, deviendra alors le nouveau Président de Toosla.



Par ailleurs, Toosla a publié vendredi un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros au titre du 1er semestre, en hausse de 59% par rapport à la même période un an plus tôt, soit un volume d'affaires supérieur à celui réalisé durant la totalité de l'exercice 2021 (4,1 ME).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.