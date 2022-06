Tivoly : À la tête de 91% du capital de Tivoly, Peugeot Frères Industrie va retirer le titre de la cote

(BFM Bourse) - Dans la foulée du succès de son OPA, Peugeot Frères Industrie va procéder au retrait obligatoire de la cote de Tivoly. Cette acquisition permet au groupe familial Peugeot de se renforcer dans l'outillage, secteur d'origine de l'entreprise.

C'est le terme du parcours boursier pour la société Tivoly, désormais contrôlée à plus de 90% par une des sociétés de la famille Peugeot, Peugeot Frères Industrie, via la société "Holding Tivoly". Au-delà de ce seuil, la réglementation boursière permet en effet à l'initiateur de l'OPA de retirer l'action de la cote, une radiation qui s'effectuera le 20 juin.

Peugeot Frères Industrie est une filiale non cotée (à la différence de Peugeot Invest, qui pèse près de 3 milliards d'euros sur Euronext) des Établissements Peugeot Frères, la holding de tête de la galaxie Peugeot, fondée en 1851. L'opération sur Tivoly concerne d'ailleurs un secteur qui était celui d'origine de l'entreprise, l'outillage.

A l’issue de son offre publique d’achat simplifiée, la société Holding Tivoly (majoritairement détenue par Peugeot Frères Industrie, elle-même filiale des Établissements Peugeot Frères, la holding de tête de la galaxie Peugeot) détient 1.013.932 actions du spécialiste savoyard des outils de perçage et de coupe, soit 91,51% du capital. L'entreprise détenant déjà 0,48% de son propre capital, il ne reste plus que 8,01% non apportés.

Comme prévu, l'initiateur va demander le retrait obligatoire de la cote parisienne, l’expert indépendant mandaté à cet effet ayant conclu à l'équité du prix offert dans la perspective d'un retrait obligatoire. Le retrait obligatoire comporte le même règlement en numéraire que celui proposé lors de l’offre, soit 42,05 euros par action, étant entendu que cette indemnisation sera nette de tous frais. L'opération s'effectuera le 20 juin, sans que les derniers actionnaires n'aient de démarche à accomplir (ni ne puissent s'y opposer, puisque c'est le principe d'un retrait obligatoire).

