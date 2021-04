Thermador groupe : Oddo reste à 'surperformance', relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Thermador Groupe, titre faisant partie de sa liste de convictions Nextcap S1 2021, et remonte son objectif de cours de 86 à 92 euros après le point d'activité de ce distributeur de gros de matériel de plomberie.



'Suite à cette publication largement supérieure à notre attente, nous relevons notre scénario 2021', réagit l'analyste, qui attend désormais un chiffre d'affaires de 440 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de 60 millions.



Le bureau d'études met aussi en avant une valorisation qu'il juge 'toujours intéressante', avec un ratio VE/EBIT 2022 de 12 fois, 'compte tenu de la qualité du dossier et de la dynamique de croissance en cours'.



