Thermador groupe : Croissance de près de 20% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Thermador Groupe affiche un chiffre d'affaires de 170,5 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, en croissance de 19,5%, 'l'activité économique résistant malgré un niveau d'inflation élevé et une augmentation substantielle des taux d'intérêt'.



Le fournisseur de matériel de plomberie revendique une croissance à périmètre constant de 10,3%, tout en poursuivant la répercussion de la hausse des coûts auprès de ses clients, à hauteur de 9,6% comparativement au premier trimestre 2022.



'Nous constatons toutefois un fléchissement de la demande au mois de mars, dans tous nos marchés et canaux de distribution', prévient Thermador, rappelant en outre avoir mis en paiement, le 14 avril, un dividende de 2,08 euros par action.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur THERMADOR GROUPE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok