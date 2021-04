Thermador groupe : Croissance de 34% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le distributeur de gros de matériel de plomberie Thermador Groupe publie au titre de son premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 127 millions d'euros, en croissance de 33,8%, dont une progression de 28% à périmètre constant.



'D'une part, les marchés du grand public, de la piscine et de la rénovation énergétique restent très dynamiques et d'autre part, les tensions sur les approvisionnements et les prix ont poussé certains de nos clients à réaliser des achats de précaution', explique-t-il.



'Suite à cette publication largement supérieure à notre attente, nous relevons notre scénario 2021', réagit Oddo BHF, qui maintient son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 86 à 92 euros.



