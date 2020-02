Thermador groupe : Croissance de 11,1% du résultat net en 2019

(CercleFinance.com) - Thermador Groupe publie un résultat net part du groupe de 32,4 millions d'euros et un résultat opérationnel de 47,8 millions au titre de l'année écoulée, en croissances respectives de 11,1% et 8,6% par rapport à 2018.



L'ajout en année pleine de Rousseau a conduit à une augmentation de 18,5% du chiffre d'affaires qui a atteint 368,8 millions d'euros sur l'ensemble de 2019. A périmètre constant, le CA du distributeur de matériel de plomberie a augmenté de 8,3%.



Thermador Groupe propose un dividende de 1,80 euro, en hausse de 2,9%, mais prévient que ses 'excellents résultats commerciaux réalisés en 2019 ne seront assurément pas duplicables en 2020' du fait des effets sur certaines activités du CITE.



