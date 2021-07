Thermador groupe : La prudence affichée pour la seconde moitié de l'année éclipse les résultats probants du 1er semestre

(BFM Bourse) - Le spécialiste isérois de l'importation et la vente en gros d'articles de robinetterie Thermador a fait part d'un bond de 40% de ses revenus au premier semestre, mais prévoit un fort ralentissement de la croissance entre juillet et décembre après les achats de précaution réalisés par ses clients.

Malgré une publication semestrielle impressionnante, qui révèle une flambée de 39,9% des ventes du groupe, à 262,7 millions d'euros, pour un bénéfice net (part du groupe) de 28,2 millions d'euros (+71%), le titre Thermador reflue de 3,7% à 92,8 euros vers 9h40 - après un début d'année boursier toutefois exceptionnel puisqu’il affiche encore une progression de 47% à ce stade depuis le 1er janvier.

En cause: l'avertissement formulé par le spécialiste isérois d'accessoires pour le chauffage central et la sécurité sanitaire pour la seconde moitié de son exercice. "Sur les bases des deuxièmes semestres 2019 et 2020 qui furent tous les deux très soutenus et compte tenu des achats de précaution orchestrés par la plupart de nos clients, nous prévoyons un fort ralentissement de la croissance durant la deuxième partie de l’année 2021" indique de fait Thermador dans son communiqué.

Ces achats de précaution, estimés à un mois d'activité par le groupe, ont notamment été provoqués par la "sensible augmentation des tarifs" à laquelle a procédé Thermador en répercussion à la hausse de prix inédite qui "proviennent simultanément des cours des matières premières, des pénuries et des coûts des conteneurs".

Sur les six mois écoulés, Thermador explique avoir profité d'un "mouvement de fond" pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, "très fortement stimulé par MaPrimeRénov, financée par les pouvoirs publics" - un phénomène qui explique selon le groupe 25% (des 35,8%, NDLR) de la croissance organique, "ce qui est intrinsèquement une bonne nouvelle". Les récentes déclarations du gouvernement donnent de surcroît au groupe "de bonnes perspectives pour les 5 prochaines années", estime-t-il.

Dans le détail, le groupe a pu compter sur la solide performance de la doyenne de ses filiales, qui a donné le nom au groupe, celle-ci ayant enregistré un bond de plus de 15 millions d'euros de son chiffre d'affaires entre les premiers semestres 2020 et 2021 (+65% sur un an), grâce à la forte demande pour ses pompes à chaleur et chaudières à combustible solide notamment. Avec 37,6 millions de revenus engrangés sur les six premiers mois de l'année en cours, Thermador devient ainsi la 2e plus grosse filiale du groupe, juste derrière Dipra / Rousseau (pompes, plomberie technique et robinetterie sanitaire) et ses 37,8 millions d'euros (+33% sur un an).

Outre les deux filiales suscitées, d'autres comme Aello (accessoires de piscine), Sferaco (robinetterie) ou le spécialiste des pompes Jetly ont également réalisé des performances jugées "hors normes", pour lesquelles Thermador parle de surchauffe commerciale, estimant cette hausse "trop soudaine pour être pérenne". Confiant dans sa capacité à remplir ses objectifs à long terme, le groupe continue toutefois ses recrutements et poursuit ses investissements "immobiliers, informatiques et logistiques".

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse