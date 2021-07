Theravet : Nouvelle utilisation pour Biocera-Vet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TheraVet progresse de plus de 6% en Bourse ce vendredi après avoir annoncé une nouvelle utilisation pour son produit de consolidation osseuse, Biocera-Vet.



La société de biotechnologie wallonne évalue actuellement l'utilisation de son substitut osseux dans le cadre d'une approche globale, pluridisciplinaire et curative pour le traitement de l'ostéosarcome chez le chien.



Ce traitement consiste à combiner l'ablation de la tumeur, le renforcement de l'os atteint par cimentoplastie et le traitement du cancer par thérapie immunochimique évitant ainsi l'amputation.



TheraVet précise que ce traitement a été essayé sur un croisé Rottweiler de 10 ans qui présentait un ostéosarcome du radius distal de stade 11, et qui marchait normalement le lendemain de son opération et présentait une excellente qualité de vie deux semaines après l'intervention.



Le titre accuse encore un repli de près de 30% depuis son introduction en Bourse, réalisée le mois dernier.



