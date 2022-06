Theravet : Nouvelle gamme de substituts osseux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TheraVet a annoncé jeudi le lancement commercial d'une nouvelle gamme de substituts osseux, quelques mois à peine après l'arrivée de ces produits au sein de son portefeuille.



Ces substituts permettent de réaliser des greffes osseuses plus rapidement en offrant une alternative rentable à l'allogreffe et à l'autogreffe, la procédure chirurgicale de référence.



La société de biotechnologie vétérinaire compte lancer cette ligne - qui comporte quatre produits - auprès des chirurgiens orthopédistes en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande.



Un lancement commercial est également prévu en Espagne.



La distribution sera assurée par ses grossistes et distributeurs en Belgique (Covetrus), en France (Centravet), au Royaume-Uni et en Irlande (Veterinary Instrumentation) et en Espagne (Nuzoa).



La gamme sera également proposée par l'intermédiaire de sa toute nouvelle boutique en ligne.



