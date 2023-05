Theravet : Nouveau lancement commercial, le titre progresse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TheraVet s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du lancement commercial en Europe et au Royaume-Uni d'un premier substitut osseux à libération prolongée d'antibiotiques.



La société de biotechnologie vétérinaire explique que le produit, baptisé 'Biocera-Vet Combo-Clean', permet d'apporter localement une forte concentration d'antibiotiques tout en assurant la stabilité du système grâce à sa résistance mécanique.



Les infections osseuses constituent souvent être un problème majeur lors des chirurgies orthopédiques et peuvent survenir dans 5% des opérations, explique l'entreprise wallone dans un communiqué.



Le substitut osseux - qui peut être mélangé avec les sept antibiotiques les plus couramment utilisés dans le cadre des infections osseuses - affiche une action de longue durée, susceptible d'aller jusqu'à 30 jours.



Cette commercialisation - qui vient renforcer la gamme 'Biocera-Vet' - était bien accueillie en Bourse puisque l'action TheraVet gagnait plus de 4% en fin de matinée. Le titre cède encore 13% depuis le début de l'année.



