Theravet : Le titre avance après un recrutement de poids

(CercleFinance.com) - TheraVet a annoncé mercredi la nomination en tant que directrice des affaires réglementaires de Veerle Zonnekeyn, une ancienne cadre dirigeante d'Elanco.



A son nouveau poste, Veerle Zonnekeyn aura notamment la responsabilité de préparer le dossier d'autorisation de mise sur le marché de Visco-Vet dans l'arthrose chez le chien en Europe et aux Etats-Unis.



Veerle Zonnekeyn était jusqu'ici directrice des affaires réglementaires au sein du géant de la santé animale Elanco, où elle a dirigé les équipes dédiées à la soumission et à l'approbation de produits vétérinaires par l'Agence Européenne du Médicament.



Diplômée en médecine vétérinaire de l'Université de Gand (Belgique), elle dispose de plus de 20 ans d'expérience dans la santé animale.



Cotée à la Bourse de Paris, la société de biotechnologie spécialisée dans les traitements ostéoarticulaires en santé animale progressait de 2,5% mercredi suite à cette annonce.



