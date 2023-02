Theravet : Accord de distribution à l'international

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TheraVet, un spécialiste du traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, s'envole en Bourse mardi suite à la signature d'un accord de distribution couvrant 24 pays à l'international.



Aux termes de l'accord, conclu avec le français Vetpharma, sa gamme de produits Biocera-Vet, une ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium, sera désormais disponible sur tous les continents.



La société de biotechnologie, basée en Wallonie, souligne que l'accord va notamment lui ouvrir les portes de territoires à haut potentiel, comme les pays scandinaves, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie ou le Japon.



Dans le détail, l'accord concerne la Norvège, Suède, Danemark et Finlande, l'Europe de l'Est (Pologne, Bulgarie, Roumanie, République Tchèque, Croatie et Hongrie), l'Amérique Latine (Brésil, Mexique, Colombie, Argentine, Chili et Pérou), l'Afrique du Sud, l'Australie ainsi que certains pays d'Asie (Japon, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande et Corée du Sud).



La nouvelle entraînait une flambée du cours de Bourse de l'entreprise, qui s'envolait de plus de 85% au moment de sa dernière cotation disponible, peu avant 12h30, dans des volumes près de 40 fois supérieurs à ceux des dernières séances.



