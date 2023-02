Theravet : La gamme phare de la biotech vétérinaire TheraVet s'ouvre de grandes portes à l'international

(BFM Bourse) - La biotech TheraVet est recherchée en Bourse après la signature d'un accord de distribution exclusif avec Vetpharma pour la distribution de la gamme de produits Biocera-Vet dans les cinq continents.

Theravet s'envole en Bourse alors que les portes de l'international s'ouvrent enfin pour la société belge. La biotech vétérinaire va pouvoir commercialiser ses produits à l'international grâce à la signature d'un accord de distribution exclusif avec Vetpharma, une société espagnole leader dans la commercialisation de produits et services vétérinaires.

Le titre de la société de santé animale flambe de près de 60%, à 4,31 euros vers 15h30, soit à des niveaux plus explorés depuis un an.

TheraVet développe en particulier des traitements ciblés pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies ostéoarticulaires. Grâce à l'accord signé avec Vetpharma, la société belge pourra distribuer sa gamme de substituts osseux, Biocera-Vet, pour le traitement des pathologies ostéoarticulaires chez le chien, le chat et le cheval dans 24 pays basés sur les cinq continents.

Biocera-Vet sera ainsi distribué en Scandinavie ( Norvège, Suède, Danemark), en Finlande, en Europe de l’Est (Pologne, Bulgarie, Roumanie, République Tchèque, Croatie et Hongrie), en Amérique Latine ( Brésil, Mexique, Colombie, Argentine, Chili et Pérou), en Afrique du Sud, en Australie et dans certains pays d’Asie (japon, Indonésie, Philippines, Vietnam, Thaïlande et Corée du Sud).

Un marché potentiel de 150 millions de chiens

L'accord est susceptible de concerner un marché potentiel de 150 millions de chiens de pays dans lesquels la "prise de conscience des besoins en santé animale augmente actuellement et tout particulièrement dans les pays scandinaves, l’Australie, le Japon, l’Afrique du Sud et le Brésil". "Une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 13,1% est attendu sur la période 2022 à 2027 pour le marché de la santé animale" indique TheraVet dans son communiqué.

Outre Biocera-Vet, la société a développé Visco-Vet un gel visco-régénérant, pour lutter contre l’arthrose canine, qu'elle espère commercialiser d'ici 2024. Et c'est pour financer le développement de ses gammes de produits en Europe mais aussi aux Etats-Unis, que TheraVet a sollicité les marchés en juin 2021, lors de son introduction en Bourse. Elle a levé à cette occasion 7,15 millions d'euros sur Euronext Growth Paris et Bruxelles.

