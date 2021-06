La biotech vétérinaire TheraVet annonce le succès de son introduction en Bourse

(BFM Bourse) - C'est bon pour TheraVet. La société de biotechnologies vétérinaire belge annonce le succès de son introduction en Bourse, avec une demande totale de près de 1,2 fois supérieure à l’offre initiale. Petite particularité de ce dossier, la firme d'origine belge sera cotée à la fois sur Euronext Paris et Euronext Bruxelles.

Le projet d’introduction en Bourse de TheraVet remporte l’adhésion des investisseurs institutionnels et particuliers. L’entreprise belge de biotechnologie vétérinaire est en effet parvenue à lever 7,15 millions d’euros (avec l'option de surallocation exercée) à l’occasion de son introduction en Bourse, au lieu des 6 millions initialement visés (sans option de surallocation), et des 7,9 millions d'euros si l'option de surallocation avait été totalement exercée.

Dans le détail, la demande totale fait ressortir un taux de sursouscription de 117% de l’offre initiale qui était fixée à 625.000 actions nouvelles. La demande venant des investisseurs particuliers reçue dans le cadre de l’offre à prix ferme, a représenté environ 70% de la demande totale, soit 5 millions d’euros. De leur côté, les institutionnels ont demandé pour 2,1 millions d’euros d’actions nouvelles.

Après réalisation de l’augmentation de capital, le nombre d’actions composant le capital de la société TheraVet sera de 3.223.936 actions. Sur cette base et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 9,60 euros par action, la capitalisation boursière de TheraVet s’élève à 31 millions d’euros. Le produit de la levée de fonds sera alloué au développement clinique des gammes de produits de TheraVet et à leur développement commercial en Europe et aux Etats-Unis.

Un spécialiste des traitements ciblés pour la qualité de vie des animaux de compagnie

TheraVet développe en particulier des traitements ciblés pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies ostéoarticulaires. En pleine expansion, le marché mondial des pathologies articulaires animales était déjà estimé à 1,9 milliard de dollars en 2019.

La société a développé une gamme de produits pharmaceutiques, ViscoVet, qu'elle espère commercialiser d'ici 2024, et commercialise depuis cette année une gamme de substituts osseux, BioceraVet, pour le traitement des pathologies ostéoarticulaires chez le chien, le chat et le cheval. TheraVet espère un déploiement commercial rapide en Europe et aux Etats-Unis, "grâce aux avis d’experts vétérinaires et à l’appui de leaders d’opinion européens et américains fortement prescripteurs auprès des vétérinaires orthopédiques."

Les actions TheraVet seront admises à la négociation sur le marché d'Euronext Growth Paris et Bruxelles à compter du 17 juin prochain.

Sabrina Sadgui