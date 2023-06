Theranexus : Le titre monte sur des essais prometteurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action de la société biopharmaceutique Theranexus monte en Bourse ce mercredi suite à l'annonce de résultats préliminaires encourageants pour son traitement de la maladie de Batten.



Les premiers résultats d'une étude de phase 1/2 suggèrent un effet de son candidat 'Batten-1' sur la mort neuronale ainsi que des premiers signaux d'efficacité clinique.



L'essai conduit chez six patients âgés de 17 ans et plus devant être traités pendant 24 mois a montré une diminution moyenne de 17% de la chaîne légère des neurofilaments (NfL) au bout de six mois de traitement.



Les neurofilaments étant un biomarqueur reconnu de la dégénérescence neuronale.



Par ailleurs, les symptômes moteurs se sont stabilisés au cours de la même période avec un score moyen de 31,8 après six mois de traitement contre 32,4 à l'entrée dans l'étude.



La forme juvénile de la maladie de Batten est une maladie génétique rare du système nerveux, rare et mortelle, pour laquelle il n'existe aucun traitement.



Le premier symptôme, une perte progressive de la vision qui apparaît entre les âges de quatre et six ans, est suivi par des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des difficultés motrices.



À terme, les patients se déplacent en fauteuil roulant voire restent alités avant de mourir prématurément, généralement vers la fin de l'adolescence ou à l'entrée dans l'âge adulte.



Le titre Theranexus progressait de plus de 10% mercredi en fin de matinée après avoir bondi de plus de 18% en début de matinée, alors que l'indice CAC Mid & Small progressait de 0,6%.



