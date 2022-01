Theranexus : Chute de l'action après un financement dilutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Theranexus chutait de plus de 17% vendredi à la Bourse de Paris au lendemain de la mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres, à l'effet particulièrement dilutif.



La société biopharmaceutique a annoncé avoir décidé de mettre en oeuvre une nouvelle ligne de financement d'un montant total maximum de 4,2 millions d'euros sur 12 mois, via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles.



Ce financement vise à fournir à l'entreprise des ressources complémentaires pour accompagner sa croissance, alors que la précédente ligne de financement doit bientôt arriver à son terme.



Ces fonds doivent contribuer, en particulier, à financer les prochaines étapes des développements cliniques sur le programme BBDF-101 dans la maladie de Batten, un trouble qui débute à l'âge scolaire par une perte de la vision.



Avec l'émission des 802.996 actions nouvelles, un actionnaire détenant 1% du capital de la société et ne participant pas à l'opération verrait néanmoins sa participation passer à 0,86%, soit 13,59% de dilution.



Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible de la société s'élevait à 12,5 millions d'euros contre 11,2 millions un an plus tôt.



