Theranexus : La biotech Theranexus enregistre un succès sans précédent contre la maladie de Parkinson

(BFM Bourse) - Pour la première fois, un traitement expérimental se révèle efficace pour réduire la somnolence diurne - un symptôme fréquent et particulièrement invalidant de la maladie de Parkinson. La société de biotechnologie lyonnaise, qui a conçu le THN102 en combinant deux molécules existantes, voit son cours de Bourse décoller de 477% mercredi, un record.

Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Dans le domaine de la recherche pharmaceutique, l'échec est la norme (près de 9 projets sur 10 ne parviennent pas au terme des essais), mais les succès peuvent être largement récompensés comme en témoigne la hausse record du cours de Theranexus, une jeune entreprise du pôle de compétitivité de la région Rhône-Alpes, Lyonbiopôle. Au lendemain de l'annonce du succès d'un essai sur son projet THN102, un traitement expérimental des accès de somnolence dans la maladie de Parkinson ou la narcolepsie- son cours de Bourse s'envole de... 477,41%, à 13,80 euros, portant à près de 50 millions d'euros la capitalisation de l'entreprise. Il a d'ailleurs fallu toute la matinée pour qu'un cours parvienne à s'établir, face à l'afflux d'ordres d'achat.

Il faut dire que le succès d'un essai dans la maladie de Parkinson pourrait répondre à un besoin médical considérable. Au moins un tiers des personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont sujets à des épisodes de somnolence diurne excessive (SDE), soit 2 millions de personnes rien que sur les principaux marchés (Etats-Unis et Europe). C'est un symptôme distinct, moins connu du grand public que les problèmes moteurs associés à la maladie, mais très handicapant.

La somnolence apparaît en général durant des moments d’inactivité (ou d’activité réduite), tels que des moments de lecture ou devant la télévision, mais peut aussi apparaître au volant, lors de la conduite dans des moments d’immobilisation dans un embouteillage, et témoigne de "l’incapacité à rester dans un état de veille et d’alerte durant les heures d’éveil", explique l'association de patients France Parkinson. De plus, les épisodes de somnolence peuvent être aggravés par les médicaments dopaminergiques justement utilisés pour les effets kinesthésiques de la maladie - obligeant les praticiens à privilégier une manifestation de la maladie au risque d'en aggraver une autre. La fréquence des SDE s'accroît à mesure que la maladie progresse, et devient une cause de placement de certains patients en institution spécialisée.

Face à ce tableau et en l'absence de traitement satisfaisant à l'heure actuelle, les résultats positifs à l'issue d'un essai de phase 2 (preuve de concept clinique) de Theranexus constituent donc "une avancée majeure pour prendre en charge ce symptôme invalidant", indique le professeur Jean-Christophe Corvol de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et de l’Institut du Cerveau. Le spécialiste redoute en effet qu'avec le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de personnes âgées, le nombre de patients touchés par la maladie de Parkinson ne cesse d’augmenter. Or le symptôme de somnolence diurne excessive "est particulièrement invalidant et constitue un des premiers facteurs de risque accidentogène avec des fortes conséquences médico-économiques" souligne-t-il.

Une combinaison de deux molécules connues

Dans un essai sur 75 patients, le THN102 (à la dose de 200mg modafinil / 2mg flecainide) s'est montré significativement plus efficace que le placebo pour réduire la SDE mesurée par l'échelle de somnolence d'Epworth, qui va de 0 à 24, avec une amélioration (diminution donc) de 3,9 points en moyenne.

De plus, la proportion de patients ne présentant plus de somnolence diurne excessive pendant la durée du traitement (c'est-à-dire un score de 10 ou inférieur sur l'échelle Epworth) est nettement plus importante sous THN102 (27,5% contre 16,2% des patients sous placebo).

Les autres mesures d’efficacité exploratoires de l'étude (qui portaient sur l'attention et la cognition) n’ont en revanche pas montré de différence du THN102 par rapport au placebo.

"THN102 est à notre connaissance le seul traitement ayant démontré son efficacité dans le cadre d’un développement pharmaceutique dans cette indication, qui affecte environ 2 millions de patients sur les principaux marchés. L’objectif pour Theranexus est maintenant de s’associer à un partenaire industriel pour la poursuite du développement de THN102. Enfin, au-delà de la valeur apportée par ce succès de phase 2 pour le THN102, cette nouvelle étape représente également une validation majeure de l’approche thérapeutique de Theranexus et de son potentiel d’efficacité chez les patients", s'est félicité Franck Mouthon, le PDG de Theranexus.

La firme cherche notamment à démontrer l'efficacité de ce même traitement dans la narcolepsie. Et elle a développé une autre combinaison de molécules connues pour traiter la maladie d'Alzheimer (THN201), et une autre combinaison (THN101) pour améliorer le traitement de la douleur neuropathique.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

