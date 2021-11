Theraclion : Le titre se distingue, des espoirs sur la Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec des gains de presque 16%, le titre Theraclion signe mardi l'une des plus hausses les plus notables du marché parisien, soutenu par l'utilisation en Chine de son traitement par échothérapie des varices.



L'hôpital Kwong Wah, un grand établissement public de Hong Kong, a en effet introduit la méthode d'ablation endothermique dans le cadre d'une étude visant à démontrer l'efficacité de sa plateforme Sonovein dans le traitement des varices.



Pour Theraclion, il s'agit du premier jalon d'une étude qui doit lui ouvrir la porte du marché asiatique.



'Nous savons que Hong Kong sera notre porte d'entrée du marché chinois et une plaque tournante pour le reste de l'Asie' explique David Caumartin, le PDG de l'entreprise.



Theraclion s'attend à ce que son traitement non invasif, sans cicatrices ni incisions, sera particulièrement demandé par les patients d'Asie.



'Les hôpitaux asiatiques sont souvent bondés. Un traitement des varices qui évite l'utilisation d'une salle d'opération et qui offre une meilleure expérience aux patients changera la donne', déclare un chirurgien hong-kongais cité dans le communiqué.



