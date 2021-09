Theraclion : La FDA autorise un essai aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Theraclion bondit en Bourse ce mardi après avoir été autorisé par la FDA américaine à démarrer un essai sur Sonovein, sa solution de traitement des varices.



Vers 11h30, le spécialiste de l'échothérapie de haute technologie s'adjuge près de 17% dans un marché parisien en hausse d'environ 1,3%.



La société compte débuter l'étude 'dès que possible' dans un centre du New Jersey sous l'égide du Dr Steve Elias, un médecin affichant plus de 30 ans de pratique dans le traitement des veines, en collaboration avec deux autres spécialistes des troubles vasculaires.



A la suite de cet essai clinique, une étude pivot complète sera menée pour examen de la FDA afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, souligne Theraclion dans un communiqué.



L'entreprise évoque une 'étape cruciale' en vue de l'accès au plus grand marché des varices, avec environ 2,3 millions de procédures représentant des dépenses de santé de cinq milliards de dollars.



Si Theraclion note qu'il s'agit d'un marché historiquement sous-développé, sa taille est appelée à s'accroitre, explique la société, grâce au déploiement de technologies indolores et non invasives telles que Sonovein.



