Theraclion : L'augmentation de capital est bouclée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Theraclion a annoncé jeudi le succès de son augmentation de capital de 8,4 millions d'euros destinée à assurer sa visibilité financière pour les deux prochaines années.



La société, à l'origine d'une plateforme robotique pour l'échothérapie non invasive, indique avoir a procédé à l'émission de 14,5 millions d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions (ABSA), d'une valeur nominale unitaire de 0,577 euro.



Theraclion précise que le groupe pharmaceutique chinois Furui a souscrit 10,4 millions ABSA par l'intermédiaire de sa filiale française, représentant une souscription de six millions d'euros.



Au total, Furui a investi sept millions d'euros en tenant compte du million d'euros par exercice de bons de souscription d'actions conditionné à l'atteinte de jalons.



Dans le cadre de leur partenariat stratégique, Theraclion et Furui ont prévu de collaborer pour établir une capacité de production en Chine autour du Sonovein (pour les varices) et Echopulse (pour les fibroadénomes du sein et les nodules thyroïdiens).



La licence de ses technologies et l'autorisation d'utiliser ses marques en Chine déclenchera un paiement de trois millions d'euros lié à l'atteinte d'objectifs spécifiques.



Dans l'ensemble, l'augmentation de capital, l'exercice intégral des BSA et le paiement des droits de licences constituent un financement global de 12,7 millions d'euros, dont 8,4 millions acquis ce jour.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.