The kraft heinz co. : Une nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a fait part jeudi soir de la nomination d'Humberto Alfonso, le directeur financier d'Information Services Group, comme nouveau membre de son conseil d'administration et du comité d'audit, à compter du 4 mai.



Avant d'occuper son poste chez Information Services Group, société de recherche et de conseil en technologie, il a dirigé Yowie Group, une société de licence de marque spécialisée dans les produits de consommation pour enfants, de 2016 à janvier 2018.



Humberto Alfonso siège également depuis 2011 au conseil d'administration d'Eastman Chemical, société de produits chimiques de spécialités, et a siégé au conseil d'administration de Yowie Group de 2017 à 2018.



